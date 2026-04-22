سعر الدولار اليوم في مصر 22 أبريل 2026 بنهاية التعاملات
سعر الدولار اليوم في مصر 22 أبريل 2026 بنهاية التعاملات.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حالة من التحركات الطفيفة مع ختام تعاملات الأربعاء 22 أبريل 2026، وسط متابعة دقيقة من جانب المواطنين والمستثمرين لتطورات سوق الصرف، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تنعكس بشكل مباشر على أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار في نهاية التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع؛ وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة ببداية التعاملات، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق المصرفية.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار

تتحدد قيمة الدولار وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية الأساسية التي تؤثر على حركة العرض والطلب، ومن أبرزها تحركات سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ومستويات الطلب على العملة الأمريكية، بالإضافة إلى معدلات التضخم، وأداء الاقتصاد الأمريكي، والموازين التجارية، فضلًا عن تأثيرات عدم الاستقرار السياسي والأحداث غير المتوقعة التي قد تدفع السوق نحو تقلبات مفاجئة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.94 جنيه للشراء و50.08 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات شاشات التداول الرسمية، ما يعكس الفارق بين أسعار البنوك التجارية والسعر الاسترشادي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية على النحو الآتي:

في بنك مصر سجل 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي بلغ السعر 52 جنيهًا للشراء و52.10 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك فيصل الإسلامي مستوى 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

ووصل السعر في بنك قناة السويس إلى 52 جنيهًا للشراء و52.10 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد سجل الدولار 52 جنيهًا للشراء و52.10 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية فقد بلغ 51.98 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع.

وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 52 جنيهًا للشراء و52.10 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني استقر عند 52 جنيهًا للشراء و52.10 جنيه للبيع.


تحليل حركة الدولار في السوق المصرية

تعكس هذه المستويات السعرية حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المصري، حيث تتحرك الأسعار في نطاق محدود بين البنوك المختلفة، وهو ما يشير إلى توازن نسبي بين قوى العرض والطلب، مع استمرار تأثير العوامل الخارجية المرتبطة بالاقتصاد العالمي على حركة العملة الأمريكية.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

تظل توقعات سعر الدولار مرهونة بعدة متغيرات، من بينها تطورات التضخم العالمي، واتجاهات أسعار الفائدة، وحركة التجارة الدولية، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الداخلية، وهو ما يجعل السوق في حالة ترقب مستمر لأي مستجدات قد تؤثر على مسار العملة خلال الفترة المقبلة.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في مصر 2026 الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار البنك الأهلي سعر الدولار البنك المركزي سعر الدولار الآن أسعار الدولار اليوم مصر تحديث سعر الدولار سعر صرف الدولار اليوم

