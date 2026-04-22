مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

أكد الإعلامي محمد طارق أضا ، أن الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، يفاضل بين أكثر من حكم لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وكتب محمد طارق أضا عبر حسابه علي فيسبوك: "محمد الغازي الأقرب لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز تحكيمياً".

ومن المقرر أن تعلن لجنة الحكام خلال الساعات القليلة عن طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة الزمالك وبيراميدز، وإن كان محمد الغازي بات هو الأقرب لإدارة هذه المباراة.

واستقر أوسكار أن يكون طاقم التحكيم دوليًا نظرا لأهمية المباراة وصعوبتها، ونتيجة المباراة ممكن أن تؤثر بشكل كبير على بطل الدوري، وفي حالة وجود خطأ تحكيمي سيصدر أزمة كبيرة للجنة الحكام واتحاد الكرة، ولذلك قررت لجنة الحكام الاستعانة بطاقم دولي.