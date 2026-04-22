يستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة قوية تجمع بين الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء مرتقب على صدارة الترتيب.

الزمالك

ويدخل الزمالك المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة من أجل تعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب، ومواصلة مشواره بقوة نحو حسم لقب الدوري هذا الموسم.

بيراميدز

في المقابل، يطمح بيراميدز إلى تحقيق الانتصار وخطف الصدارة، حيث يأمل في قلب موازين المنافسة والوصول إلى المركز الأول حال نجح في حصد النقاط الثلاث من هذه المواجهة الصعبة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس 23 أبريل 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه القمة.

وتُنقل المواجهة عبر شبكة أون سبورت بشكل حصري، من خلال قناة ON Sport 1، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء.