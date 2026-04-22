الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري

يختتم فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز في قمة خاصة بين المتصدر ووصيفه في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات المرحلة الحاسمة.

الزمالك يطمح للتتويج

ويخوض الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب تعادله سلبيًا مع شباب بلوزداد في إياب نصف النهائي.

وكان الفريق الأبيض حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أُقيمت بالجزائر بهدف دون رد، ليحسم بطاقة التأهل بمجموع المباراتين (1-0).

وشهدت مباراة الإياب إلغاء هدف لصالح الزمالك في الدقيقة 26 بداعي التسلل على اللاعب عدي الدباغ، في لقاء اتسم بالحذر الدفاعي من الجانبين.