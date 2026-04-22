طارق مصطفى: مباراة الزمالك وبيراميدز «كتاب مفتوح» .. والجمهور سر انتصارات الأبيض

أكد طارق مصطفى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن جمهور نادي الزمالك هو كلمة السر في انتصارات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، سواء في الدوري المصري أو بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في المباريات الأخيرة.



وقال طارق مصطفى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عبر برنامج «البريمو» على قناة «TeN» مع الإعلامي محمد فاروق: إن مباراة بيراميدز والزمالك القادمة في بطولة الدوري المصري أصبحت «كتابًا مفتوحًا»، وهي المباراة التي ستحدد شكل المنافسة على لقب الدوري والمراكز الأولى في جدول المسابقة.

وأشار إلى أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يسير بخطى ثابتة مع الفريق، ونجح في قيادته في وقت صعب، وحقق انتصارات تُحسب له في ظل الظروف الصعبة الحالية التي تمر بها القلعة البيضاء.