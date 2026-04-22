ناقد رياضي: مباراة بيراميدز «عنق الزجاجة» للزمالك في الدوري والفوز بها يقرّب الأبيض من اللقب

أكد الناقد الرياضي محمود فؤاد الأهمية الكبرى التي يوليها نادي الزمالك حاليًا لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، معتبرًا أنها عنق الزجاجة للفريق في مسابقة الدوري.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «لا صوت يعلو في الزمالك فوق صوت مباراة الزمالك وبيراميدز».

وأردف قائلًا: «مباراة بيراميدز عنق الزجاجة بالنسبة للزمالك في الدوري، وإذا تمكن الزمالك من اقتناص النقاط الثلاث في المباراة فإن بطولة الدوري ستقترب من ميت عقبة بنسبة 95%».

وأشار فؤاد إلى أن أزمة المكافآت والمستحقات تم حلّها بشكل رسمي بسبب الأبليكشين (زملكاوي)، الذي صممه الزمالك عن طريق شركة أمريكية مقابل 500 ألف دولار.

وأضاف فؤاد أن الزمالك حصل على 250 ألف دولار من الشركة الأمريكية حتى الآن، وتم توجيه إجمالي المبلغ للصرف لصالح فريق الكرة بالنادي.