مجموعة مُتوازنة للأهلي في بطولة إفريقيا لطائرة الأندية برواندا

أسفرت قرعة بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة «رجال» عن وقوع فريق الأهلي في مجموعة متوازنة، ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 23 أبريل وحتى 3 مايو المقبل، بمشاركة عدد كبير من أندية القارة.

وجاء الأهلي ضمن مجموعة تضم كلًا من: الكاميرون الرياضي، كيبلر الرواندي، سبورتس الأوغندي، إيه إس إنجس الإيفواري، وبنك العدالة الكيني، في مجموعة تبدو متقاربة المستوى، ما يفتح الباب أمام منافسة قوية على بطاقات التأهل للدور التالي.

ويسعى الفريق الأحمر للظهور بشكل قوي منذ بداية البطولة، في ظل الطموحات الكبيرة للمنافسة على اللقب القاري واستعادة الهيمنة الإفريقية.

قائمة الأهلي في البطولة

وتضم قائمة «رجال طائرة الأهلي» 14 لاعبًا، هم:

حسام يوسف، عبد الحليم عبو، محمد عسران، حمادة عثمان، محمد رمضان، عبد الرحمن سعودي، عبد الرحمن الحسيني، يوسف الصافي، زياد أسامة، حازم محمد، خوسيه ماسو، ألكساندر بوتكو، حمزة الصافي، وعمر شريف.

ويعتمد الجهاز الفني على مزيج من الخبرات والعناصر الشابة، في محاولة لتقديم مستويات قوية خلال البطولة.

جهاز فني متكامل بقيادة مايفورث

ويقود الفريق جهاز فني بقيادة الأمريكي جوردون مايفورث مديرًا فنيًا، ويعاونه محمد السيد مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، إلى جانب جهاز إداري وطبي متكامل يهدف لتوفير أفضل إعداد ممكن للفريق خلال مشوار البطولة.

يدخل الأهلي البطولة بطموحات واضحة، في ظل تاريخه الكبير على المستوى الإفريقي، ورغبته في تحقيق لقب جديد يضاف إلى سجله، خاصة مع المنافسة المنتظرة من عدة أندية قوية داخل القارة.

وتعد البطولة واحدة من أبرز الأحداث القارية في الكرة الطائرة، حيث تمثل فرصة قوية للأندية المصرية لتأكيد تفوقها واستمرار حضورها في المشهد الإفريقي