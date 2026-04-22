بتروجيت في المجموعة الأولى ببطولة إفريقيا لطائرة الأندية في رواندا

أسفرت قرعة بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة للرجال عن وقوع فريق بتروجيت ضمن منافسات المجموعة الأولى، في البطولة التي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 20 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة نخبة من أقوى الأندية الإفريقية.

وجاء بتروجت في المجموعة الأولى إلى جانب عدد من الفرق القوية، أبرزها إيه آر بي الرواندي، وليتو الكاميروني، ونيمو ستارز الأوغندي، والجمارك النيجيري، بالإضافة إلى بلاك راينوز، في مجموعة تبدو متوازنة لكنها لا تخلو من التحديات.

ويسعى الفريق البترولي لتقديم مستوى قوي خلال دور المجموعات، في ظل الرغبة في التأهل للأدوار الإقصائية والمنافسة على اللقب القاري.

قائمة بتروجت في البطولة

وضمت قائمة الفريق مجموعة من العناصر المميزة، حيث جاءت الأسماء كالتالي:

كريم فرج، محمد حماد، عمر أكرم سيد موسى، شهاب طارق نبيل، محمد ممدوح علي عبد الرحيم، أحمد صابر جمال الدين، ألان باتريك (برازيلي)، أحمد جلال علي بخيت، أحمد محمد عبد العال محمد، محمد علي المهدي خاطر، أحمد محمد عبد السلام، أحمد محمد محمد القطب، محمود أشرف محمد، وأحمد محمد محمد عبد العال.

وتعول إدارة الفريق على مزيج الخبرة والشباب داخل القائمة لتحقيق نتائج إيجابية، خاصة في ظل الاحتكاك القوي مع مدارس إفريقية مختلفة.

في المقابل، تشهد البطولة غياب فريق الزمالك، بعدما قرر عدم استكمال إجراءات المشاركة، على خلفية تراجع النتائج محليًا وخسارة جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

وتحمل المشاركة المصرية في البطولة آمالًا كبيرة، سواء من جانب بتروجت أو باقي الأندية المشاركة، في ظل تاريخ قوي للكرة الطائرة المصرية على مستوى القارة، ورغبة مستمرة في استعادة الألقاب الإفريقية