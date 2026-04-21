ريال مدريد يهزم ديبورتيفو ألافيس 2-1 بقدم فينسيوس ومبابي في الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزاً مهماً على ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ33 في الدوري الإسباني.

وافتتح ريال مدريد التهديف في الدقيقة 30، بعد هجمة منظمة من لاعبي ريال مدريد بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها كيليان مبابي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وأضاف ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 50، بعد تمريرة بينية عن طريق فيدريكو فالفيردي تجاه فينيسوس جونيور المتمركز على حدود منطقة الجزاء الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص ديبورتيفو ألافيس الفارق في الدقيقة 93، عن طريق توني مارتينيز.

وبهذه النتيجة يحافظ ريال مدريد على وصافة الدوري الإسباني برصيد 73، وتجمد ديبورتيفو ألافيس في المركز الـ17 برصيد 33 نقطة.

وجاء تشكيل ريال مدريد علي نحو التالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: ألكسندر ترينت - دين هويسين - ميليتاو - ألفارو كاريراس.

الوسط: فالفيردي - أوريليان تشواميني - بيلينجهام – أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس - كيليان مبابي.

