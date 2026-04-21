ريمونتادا مثيرة.. ريال بيتيس يهزم جيرونا 3-2 في مباراة نارية بالدوري الإسباني

حقق فريق ريال بيتيس فوزًا مثيرًا على حساب جيرونا بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني، في مواجهة قوية ضمن صراع المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

بدأت المباراة بإيقاع سريع، حيث افتتح جيرونا التسجيل مبكرًا عن طريق فيكتور تسيهانكوف في الدقيقة 7، مستغلًا انطلاقة هجومية منظمة أربكت دفاعات الضيوف.

ورد ريال بيتيس سريعًا، بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 23 عبر مارك روكا، بعد تمريرة مميزة من عبد الصمد الزلزولي، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1 في ظل تكافؤ واضح بين الفريقين.

مع انطلاق الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة الإثارة، ونجح ريال بيتيس في التقدم بالهدف الثاني عن طريق عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 63، بعد أداء هجومي قوي.

لكن جيرونا لم يستسلم، وعاد سريعًا في الدقيقة 68 عن طريق عز الدين أوناحي من ركلة جزاء، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل 2-2.

وفي ظل محاولات الفريقين لخطف الفوز، نجح بيتيس في توجيه الضربة القاضية بهدف ثالث حمل توقيع رودريجو ريكيلمي في الدقيقة 80، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا.

بهذا الفوز، يعزز ريال بيتيس موقعه في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، مؤكدًا قوته الهجومية وقدرته على حسم المواجهات الكبرى، بينما تجمد رصيد جيرونا بعد خسارة مؤلمة رغم الأداء القوي.

المباراة جاءت مليئة بالإثارة والتقلبات، وعكست حجم المنافسة الشرسة في الليجا هذا الموسم، خاصة في ظل تقارب المستويات والطموحات بين الفرق الساعية للمشاركة الأوروبية