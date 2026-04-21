كواليس ترشيح أوسكار لـ محمد الغازي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن “أوسكار عنده توجيه من اتحاد الكرة إنه يركز بقوة مع الحكام الماتشات الجاية، والكولومبي اجتمع مع لجنة الحكام اليوم الثلاثاء”.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أوسكار اتفق مع لجنة الحكام على اختيار الحكم الجاهز فنيا وبدنيا وذهنيا لمباراة الزمالك وبيراميدز، مع قبول اعتذار أمين عمر.

وواصل، أوسكار اتكلم مع لجنة الحكام عن محمد الغازي وشايف إنه يستحق الفرصة، وليس هناك أزمة في اختيار محمد الغازي لكن القرار الرسمي هيتوقف على هل هيتحمل ضغوط المباراة ولا لا، لكن أوسكار معجب به بقوة وشايف إنه يستحق فرصة.

واختتم، فيه أكتر من اسم مرشح مثل محمود ناجي – محمد معروف – محمود بسيوني.