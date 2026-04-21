كاسيميرو يودّع مانشستر يونايتد برسالة مؤثرة قبل الرحيل نهاية الموسم

أعرب النجم البرازيلي كارلوس هنريكي كاسيميرو عن فخره الكبير بالفترة التي قضاها داخل نادي مانشستر يونايتد، مؤكدًا أنها مرحلة “خاصة جدًا” في مسيرته الكروية، وذلك مع اقتراب رحيله الرسمي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وانضم كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد في عام 2022 قادمًا من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أحد العناصر الأساسية في وسط ملعب الفريق خلال السنوات الماضية، قبل أن يواصل دوره تحت قيادة المدرب مايكل كاريك الذي تولى المهمة الفنية خلال النصف الثاني من الموسم.

وفي تصريحات إعلامية، قال كاسيميرو: “الأمر خاص جدًا بالنسبة لي، فقد لعبت لفترة طويلة في ريال مدريد، والآن قضيت سنوات مهمة هنا في مانشستر. النادي يعد من أفضل فرق إنجلترا ومن بين الأفضل في العالم”.

وأضاف: “بالنسبة لي مانشستر يونايتد نادٍ عظيم، والجزء الأهم في القميص هو الشعار، فهو يمثل تاريخًا كبيرًا ومكانة لا يمكن إنكارها”.

وخلال مشواره مع “الشياطين الحمر”، خاض كاسيميرو 157 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا، على أن يتبقى له عدد محدود من المباريات قبل خوض تجربته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي هذا الوداع في وقت يعيش فيه مانشستر يونايتد حالة من الاستقرار الفني، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب، ويقترب من حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الأخير على تشيلسي بهدف دون رد في ملعب “ستامفورد بريدج”، ما وسّع الفارق مع “البلوز” إلى 10 نقاط.