عقب رحيله المفاجىء... كل ما تريد معرفته عن أبو فريخة رئيس اتحاد السلة السابق

توفي اليوم مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة السابق أثر أزمة قلبية أثناء مشاهدته لمباراة طنطا والمصرية للاتصالات التي أقيمت باستاد طنطا ضمن منافسات الجولة 30 من دورى المحترفين.

ويعد الراحل مجدي أبو فريخة نموذج رائد في مجال كرة السلة

و عمل أبو فريخة أستاذ متفرغا بكلية علوم الرياضة بجامعة طنطا

وحصل أبو فريخة علي ماجستير سلة من جامعة طنطا عام 1992 ثم الدكتوراه عام 1996

وعين معيد بجامعه طنطا عام 1987 ثم اصبح مدرس مساعد 1993 ثم مدرس عام 1996

واخير عين بمنصب استاذ متفرغ عام 2020

واصبح وكيلا لكلية الدراسات العلية جامعة طنطا عام 2011