كوريا الشمالية تؤكد أن برنامجها النووي "غير قابل للتفاوض على الإطلاق"

أ ش أ

أكدت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي والمسؤولة في اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، أن بلادها لن تتخلى عن قدراتها النووية.

وقالت كيم في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن التصريحات الأمريكية التي تحدثت عن توافق على هدف "نزع السلاح النووي" من كوريا الشمالية خلال القمة الأمريكية الصينية الأخيرة "معلومات كاذبة ومختلقة بالكامل".

وشددت على أن وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية "أمر واقع لا يمكن التراجع عنه".

كما انتقدت الولايات المتحدة وحلفاءها بسبب ما اعتبرته توسيعاً للتحالفات العسكرية وإجراء مناورات تعتمد على الأسلحة النووية ونشر أصول استراتيجية في المنطقة، معتبرة أن هذه الخطوات تدفع بيونج يانج إلى مواصلة تعزيز قدراتها الدفاعية والنووية.

وفي السياق نفسه، انتقدت كيم قرار واشنطن الموافقة على تصدير قنابل موجهة ومعدات عسكرية إلى كوريا الجنوبية.