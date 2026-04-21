زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بجدول زمني واضح لضم أوكرانيا
رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
الإشراف العام
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ

محمد سمير

واصل أبطال مصر سيطرتهم على منافسات الاسكواش العالمية، بعدما نجح 5 لاعبين مصريين في التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، المقامة في زيورخ خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل الجاري، بمجموع جوائز مالية يصل إلى 110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشهدت منافسات الدور التمهيدي تفوقًا واضحًا للاعبين المصريين، الذين قدموا مستويات قوية أكدت استمرار الهيمنة المصرية على اللعبة عالميًا.

نتائج قوية للفراعنة في الدور التمهيدي

وجاءت أبرز نتائج اللاعبين المصريين كالتالي:

* فوز مريم متولي على أمبير الينكس بنتيجة 2-0 (11-4، 11-5).
* فوز نور هيكل على مواطنتها هنا معتز بنتيجة 2-0 (11-7، 11-3).
* فوز فارس الدسوقي على الهندي راميت تاندون بنتيجة 2-0 (11-6، 11-9).
* فوز فريدة محمد على نور أبو المكارم بنتيجة 2-0 (11-7، 11-1).
* فوز روان العربي على كا يي لي بنتيجة 2-1 (8-11، 11-7، 11-5).

في المقابل، ودعت كل من أمينة الريحاني المنافسات بعد خسارتها أمام لوسي تورمل بنتيجة 2-0، وكذلك نادين الحمامي التي خسرت أمام مليسا ألفيش بنفس النتيجة.

استمرار الهيمنة المصرية على الاسكواش

وتعكس هذه النتائج استمرار التفوق المصري في رياضة الاسكواش، خاصة في ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين داخل المراكز المتقدمة عالميًا، إلى جانب المنافسة القوية في مختلف البطولات الدولية.

ويحمل لقب النسخة الأخيرة من البطولة كل من علي فرج، الذي توج بلقب الرجال بعد فوزه على البيروفي دييجو إلياس، ونوران جوهر بطلة منافسات السيدات.

وتتطلع الجماهير المصرية إلى استمرار التألق خلال الأدوار المقبلة، والمنافسة بقوة على اللقب، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعبون في بداية مشوار البطولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

الدكتور عبدالعزيز قنصوة يؤكد أهمية التوسع في إطلاق نداءات لمشروعات تطبيقية وبناء القدرات البحثية في مجال الجينوم

وزارة التعليم العالي

وزارة التعليم العالي تؤكد دعمها لثقافة الإبداع والابتكار في اليوم العالمي

توسيع محفظة "ألتيرّا

شراكة مناخية كبرى .. ألتيرّا يلتزم باستثمار استراتيجي مع كيه كيه آر

بالصور

طريقة عمل فطائر البومب .. بمكونات بسيطة وطعم خرافي

طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد