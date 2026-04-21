5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ

واصل أبطال مصر سيطرتهم على منافسات الاسكواش العالمية، بعدما نجح 5 لاعبين مصريين في التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، المقامة في زيورخ خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل الجاري، بمجموع جوائز مالية يصل إلى 110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشهدت منافسات الدور التمهيدي تفوقًا واضحًا للاعبين المصريين، الذين قدموا مستويات قوية أكدت استمرار الهيمنة المصرية على اللعبة عالميًا.

نتائج قوية للفراعنة في الدور التمهيدي

وجاءت أبرز نتائج اللاعبين المصريين كالتالي:

* فوز مريم متولي على أمبير الينكس بنتيجة 2-0 (11-4، 11-5).

* فوز نور هيكل على مواطنتها هنا معتز بنتيجة 2-0 (11-7، 11-3).

* فوز فارس الدسوقي على الهندي راميت تاندون بنتيجة 2-0 (11-6، 11-9).

* فوز فريدة محمد على نور أبو المكارم بنتيجة 2-0 (11-7، 11-1).

* فوز روان العربي على كا يي لي بنتيجة 2-1 (8-11، 11-7، 11-5).

في المقابل، ودعت كل من أمينة الريحاني المنافسات بعد خسارتها أمام لوسي تورمل بنتيجة 2-0، وكذلك نادين الحمامي التي خسرت أمام مليسا ألفيش بنفس النتيجة.

استمرار الهيمنة المصرية على الاسكواش

وتعكس هذه النتائج استمرار التفوق المصري في رياضة الاسكواش، خاصة في ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين داخل المراكز المتقدمة عالميًا، إلى جانب المنافسة القوية في مختلف البطولات الدولية.

ويحمل لقب النسخة الأخيرة من البطولة كل من علي فرج، الذي توج بلقب الرجال بعد فوزه على البيروفي دييجو إلياس، ونوران جوهر بطلة منافسات السيدات.

وتتطلع الجماهير المصرية إلى استمرار التألق خلال الأدوار المقبلة، والمنافسة بقوة على اللقب، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعبون في بداية مشوار البطولة.