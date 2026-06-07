مصر تتسلم رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمين من إثيوبيا لعام 2026–2027

تسلمت مصر اليوم رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمين (AIO) من إثيوبيا لمدة عام كامل، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الثاني والخمسين للمنظمة بالقاهرة، والذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء و الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتنص اللوائح المنظمة لعمل المنظمة الإفريقية للتأمين على أن تتولى الدولة المستضيفة للمؤتمر رئاسة المنظمة لمدة عام كامل، ومن المقرر أن تتولى مصر رئاسة المنظمة خلال الفترة 2026–2027، وبموجب هذا التسليم يكون رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية علاء الزهيري رئيسا لمنظمة التأمين الإفريقية لمدة عام.

ويعزز تسلم مصر رئاسة المنظمة دورها كمركز إقليمي محوري لصناعة التأمين في إفريقيا، ويدعم جهود تعزيز التعاون والتكامل بين أسواق التأمين بالقارة.

ويأتي اختيار القاهرة لاستضافة هذا المؤتمر تأكيدًا للمكانة المتنامية التي تحظى بها مصر في قطاع التأمين على مستوى القارة الإفريقية، وقدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات القارية الكبرى بكفاءة واحترافية، تعكس ما تمتلكه من ثقل مؤسسي واقتصادي.

وتعكس استضافة القاهرة للدورة الثانية والخمسين لمؤتمر المنظمة الإفريقية للتأمين الثقة الدولية المتزايدة في سوق التأمين المصري، وتمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين في إفريقيا، ودعم جهود الشمول التأميني، وتطوير الصناعة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام على مستوى القارة.

ويُعد المؤتمر، الذي يعقد هذا العام تحت شعار "التأمين كمُمكّن للنمو الاقتصادي للجميع"، أحد أبرز وأكبر الفعاليات السنوية في قطاع التأمين على مستوى القارة الإفريقية، حيث تضم المنظمة الإفريقية للتأمين 421 عضوًا من 47 دولة إفريقية، إضافة إلى 16 عضوًا من خارج القارة، بما يعكس ثقلها الإقليمي والدولي.