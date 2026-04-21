الأهلي يتأهل لمواجهة البنك الكيني في نهائي أفريقيا لسيدات الطائرة

تأهل الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة أفريقيا، المقامة في مقره الرئيسي بالجزيرة، عقب فوزه على قرطاج التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

وجاءت نتائج أشواط المباراة بين الفريقين على النحو التالي:

الشوط الأول: الأهلي (20) × قرطاج (25)

الشوط الثاني: الأهلي (25) × قرطاج (22)

الشوط الثالث: الأهلي (25) × قرطاج (16)

الشوط الرابع: الأهلي (25) × قرطاج (22)

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة النهائية، فريق البنك التجاري الكيني، الذي تأهل على حساب مواطنه الأنابيب الكيني بفوزه عليه بنتيجة 3-1.

وتقام المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للسيدات يوم الخميس المقبل، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بأهلي الجزيرة، أمام حضور جماهيري غفير متوقع من الشياطين الحمر.

يذكر أن الأهلي هو البطل التاريخي لبطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة للسيدات برصيد 10 ألقاب، كان آخرها عام 2019.