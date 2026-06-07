اعرف الجرام بكام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7-6-2026 بالسوق المحلية

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بضغوط الأسواق العالمية وارتفاع التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية، ما دفع المعدن الأصفر إلى تسجيل خسائر كبيرة على المستويين العالمي والمحلي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب بالسوق المحلية المستويات التالية وفقاً لما نقلته بعض البرامج الصباحية:

عيار 24 يسجل 7371 جنيهًا

عيار 21 يسجل 6450 جنيهًا

عيار 18 يسجل 5529 جنيهًا

الجنيه الذهب يسجل 51600 جنيه

خسائر أسبوعية للأونصة عالميًا

تراجعت أونصة الذهب عالميًا بنحو 4.7% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ شهرين ونصف، وسط قوة بيانات سوق العمل الأمريكي التي عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

الفائدة الأمريكية تضغط على الذهب

ساهمت البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة في زيادة الضغوط على الذهب، حيث اتجه المستثمرون إلى الأصول ذات العائد المرتفع، ما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

التوترات الجيوسياسية تزيد تقلبات الأسواق

ورغم استمرار التوترات المرتبطة بالأزمة الإيرانية وتعثر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات سياسية، فإن تأثير قوة الدولار وتوقعات الفائدة كان العامل الأكثر تأثيرًا على حركة الذهب خلال الفترة الأخيرة.

توقعات الأسواق خلال الفترة المقبلة

يرى محللون أن تحركات الذهب خلال الأيام المقبلة ستظل مرتبطة بقرارات البنوك المركزية العالمية وبيانات الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية، التي قد تعيد الزخم للمعدن الأصفر حال تصاعد المخاطر العالمية.