هينزل لـ 4000 دولار.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة غدا بالأسعار

تواصل أسعار الذهب، جذب اهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء، في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية المؤثرة على حركة المعدن الأصفر.

ويظل الذهب أحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن، ما يجعل تحركات أسعاره محل متابعة يومية من جانب المتعاملين في الأسواق والجميع يسأل هل سعر الذهب عالميا سينخفض لـ 4000 دولار.

الذهب

رد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، على تساؤلات البعض بشأن احتمالية تراجع أسعار الذهب إلى مستوى 4000 دولار، مؤكدًا أن الذهب يظل استثمارًا طويل الأجل وملاذًا آمنًا للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الأسعار لن تشهد انخفاضات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

الذهب

وأوضح أن التراجعات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي جاءت نتيجة بعض التقارير الاقتصادية الأمريكية، لافتًا إلى أن الذهب كان قد وصل إلى مستويات تراوحت بين 4300 و4400 دولار، إلا أن هذه التراجعات تعد تأثيرًا مؤقتًا.

الذهب

مؤشرات الذهب غدا

وأضاف أن التوقعات تشير إلى عودة موجة الصعود مجددًا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الذهب ما زال مرشحًا لتحقيق مستويات سعرية مماثلة لتلك التي سجلها سابقًا، وأنه بداية من غدا الاثنين سيعلم الجميع المؤشرات الخاصة بالذهب، لآن غدا هو أول الأيام العمل الخاصة ببورصة الذهب.

كما أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن الزيادة المقررة على المصنعية لا تُطبق على السبائك الذهبية، وإنما تقتصر على المشغولات الذهبية.

وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع عبر قناة MBC مصر، أن متوسط قيمة المصنعية سيشهد زيادة سنوية بنسبة 10% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة ستتراوح بين جنيه وجنيه ونصف للجرام الواحد.

وأضاف أن قيمة المصنعية الحالية تتراوح بين 15 و20 جنيهًا للجرام، لافتًا إلى أن الأسعار الحالية للذهب تشهد حالة من الانخفاض النسبي مقارنة بالفترات السابقة.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدفوعًا بعدد من المتغيرات الاقتصادية وحركة الأسواق العالمية.

وأوضح أن شراء الذهب من مصادر موثوقة، يعد أمرًا ضروريًا، محذرًا من التعامل مع أشخاص غير معروفين أو صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لما يمثله ذلك من مخاطر على المستهلكين.

وشدد هانى ميلاد، على أن أبرز المشكلات في سوق الذهب تتمثل في قيام بعض المستهلكين بالشراء من أفراد غير معتمدين بدلًا من الشراء من تجار ومحال رسمية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمصادر الموثوقة عند شراء المشغولات والسبائك الذهبية.

وأوضح هاني ميلاد أن التاجر لديه القدرة على اكتشاف الذهب المغشوش أو غير المطابق للمواصفات، مشيرًا إلى أن دور التجار هو الفحص والتأكد من سلامة المشغولات قبل البيع.

أنصح المواطنين بشراء الذهب





وأضاف هانى ميلاد: "أنصح المواطنين بشراء الذهب من الأماكن الموثوق فيها، اللي اشترى من محل ذهب ما يقلقش، في بطنه بطيخة صيفي، لأن المحلات لا يمكن أن تبيع سبائك غير مطابقة للمواصفات، أما من يشتري من مصادر غير معروفة؛ فهو من يجب أن يقلق".

وأشار هانى ميلاد إلى وجود أجهزة رقابية تتابع حركة الأسواق وترصد أي مخالفات، وهو ما يعزز ثقة المستهلكين ويضمن استقرار السوق، موضحًا أن السوق يمر حاليًا بحالة من الهدوء والاستقرار مع انخفاضات مرتبطة بالظروف الحالية.



وتوقع أن تعود الأسعار للارتفاع مجددًا بعد انتهاء الأزمة العالمية الراهنة، مشددا على أن السعر الحالي مناسب للشراء وليس للبيع، متوقعًا حدوث موجة ارتفاع جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح أن الذهب يعتبر ملاذ أمن، وأن من يمتلك الأموال عليه شراء الذهب، وأن من يريد تحقيق مكسب استثماري منه، عليه أن يحتفظ به لفترة زمنية طويلة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 7 يونيو 2026.



سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5529 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6450 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7371 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 51600 جنيه.