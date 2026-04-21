تعافي من الإصابة.. بشري سارة لجمهور الزمالك قبل لقاء بيراميدز

شارك أحمد حسام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بقطع في الرباط الصليبي، وانتظم أحمد حسام في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له.

ويستعد الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

يحتل الفريق الأبيض صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 46 نقطة، في حين يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة.