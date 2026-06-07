ما هي منظمة التأمين الإفريقية AIO؟ مصر تقود دورة جديدة من التطوير في إفريقيا

تعد منظمة التأمين الإفريقية (AIO)، التي تسلمت مصر رئاستها اليوم، إحدى أبرز المنظمات غير الحكومية المعنية بقطاع التأمين في القارة الإفريقية، وتحظى باعتراف العديد من الحكومات الإفريقية، وبموجب اتفاقية المقر الموقعة مع حكومة الكاميرون، تم إنشاء الأمانة الدائمة للمنظمة في العاصمة الكاميرونية.

ويتكون الهيكل التنظيمي للمنظمة، التي تأسست عام 1972، من الأمانة العامة برئاسة الأمين العام، واللجنة التنفيذية برئاسة رئيس المنظمة، إلى جانب الجمعية العامة التي تمثل السلطة العليا وصاحبة القرار داخل المنظمة.

وتضم منظمة التأمين الإفريقية حاليًا 421 عضوًا من 59 دولة، من بينها 12 دولة من خارج القارة الإفريقية، كما تضم 11 هيئة ومؤسسة متخصصة تعمل تحت مظلتها.

وفي إطار تطوير دورها وتعزيز مساهمتها في دعم صناعة التأمين بالقارة، أطلقت المنظمة خطة استراتيجية جديدة عقب دراسة شاملة استهدفت التعرف على تطلعات الأعضاء واحتياجاتهم المستقبلية. وأظهرت نتائج الدراسة أن أعضاء المنظمة وغير الأعضاء ينظرون إليها باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تمثيل قطاع التأمين الأفريقي والدفاع عن مصالحه.

وترتكز الخطة الاستراتيجية الجديدة على ست مبادرات رئيسية سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل المناصرة، والبحث، والتدريب، وتنظيم الفعاليات، بهدف تعزيز مكانة قطاع التأمين الأفريقي ودعم نموه.

وفي مجال المناصرة، تسعى المنظمة إلى تعزيز المصالح السياسية لقطاع التأمين الأفريقي، وأن تصبح المرجع الرئيسي لصناع السياسات والحكومات وأصحاب المصلحة للتعرف على فوائد التأمين في أفريقيا، إلى جانب وضع خارطة طريق للنهوض بمواقف الأعضاء والدفاع عن مصالحهم المشتركة.

أما في مجال البحث، فتعمل المنظمة على دعم صناعة القرار من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة لأسواق التأمين في أفريقيا، وتحليل البيانات واستخلاص الاتجاهات الرئيسية وتحويلها إلى رؤى ومساهمات تدعم القيادة الفكرية للقطاع، بما يسهم في تعزيز جهود المناصرة والتطوير.

وفي محور التدريب، تواصل المنظمة دورها في وضع المعايير المهنية ونشر أفضل الممارسات عبر تحديد الاحتياجات التدريبية للأعضاء واختيار البرامج ومقدمي الخدمات الأكثر ملاءمة لاحتياجات سوق التأمين الأفريقي، فضلاً عن تطوير برامج تدريبية جديدة عند الحاجة.

كما تواصل المنظمة تنظيم الفعاليات والمنصات المهنية المتخصصة، وفي مقدمتها الجمعية العامة ومنتدى إعادة التأمين، مع التركيز على الجلسات العامة التي تناقش القضايا والاتجاهات الرئيسية في القطاع، بما يسهم في تعزيز التواصل بين الأعضاء وإطلاعهم على مستجدات السوق والتقدم المحرز في تنفيذ أهداف المنظمة.

وتسلمت مصر اليوم رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمين (AIO) من إثيوبيا لمدة عام كامل، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الثاني والخمسين للمنظمة بالقاهرة، والذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء و الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتنص اللوائح المنظمة لعمل المنظمة الأفريقية للتأمين على أن تتولى الدولة المستضيفة للمؤتمر رئاسة المنظمة لمدة عام كامل، و من المقرر أن تتولى مصر رئاسة المنظمة خلال الفترة 2026–2027، وبموجب هذا التسليم يكون رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية علاء الزهيري رئيسا لمنظمة التأمين الإفريقية لمدة عام.