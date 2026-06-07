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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العالم يحيي اليوم العالمي لسلامة الأغذية تحت شعار "من العبء إلى الحلول – غذاء آمن في كل مكان"

اليوم العالمي لسلامة الأغذية
اليوم العالمي لسلامة الأغذية
أ ش أ

يحتفل العالم اليوم /الأحد/ الموافق 7 يونيو باليوم العالمي لسلامة الأغذية ، وهو مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بسلامة الأغذية والحد من الأمراض المنقولة عن طريقها.

وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لسلامة الأغذية في عام 2018 لإذكاء الوعي بخصوص أهمية سلامة الأغذية، وينسق هذا اليوم بشكل مشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الأخرى ذات الصلة.

وذكرت منظمة الفاو أن اليوم العالمي لسلامة الأغذية يلقي الضوء على سلامة الأغذية وأسس اتخاذ القرارات، مما يبرز أهمية تطبيق العلوم والمعايير الدولية في ضمان سلامة الأغذية عبر السلسلة الغذائية، واتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى الأدلة العلمية لضمان غذاء آمن وصحي للجميع.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 600 مليون شخص يصابون سنويًا بأمراض نتيجة تناول أغذية ملوثة مما يؤدي إلى وفاة نحو 420,000 شخص سنويًا، والأطفال دون سن الخامسة يتحملون 40% من عبء هذه الأمراض.

وأكدت "الفاو" أن سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة تشمل الحكومات، والمنتجين، والمستهلكين وضرورة التزام الجميع بالممارسات الجيدة في كل مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية من حيث الإنتاج وتطبيق ممارسات زراعية سليمة والتخزين لضمان ظروف تخزين مناسبة للحفاظ على جودة الطعام والتحضير بإتباع قواعد النظافة والسلامة أثناء إعداد الطعام والاستهلاك عن طريق التأكد من أن الطعام آمن وصحى قبل تناوله.

ويأتي شعار الحملة العالمية لهذا العام 2026 بعنوان: "من العبء إلى الحلول – غذاء آمن في كل مكان" (From burden to solutions – safe food everywhere)

حيث تركز الحملة على البيانات والأدلة من خلال إبراز إحصائيات منظمة الصحة العالمية حول عبء الأمراض المنقولة بالغذاء، إلى جانب تبادل الحلول والممارسات الناجحة وتطبيق معايير هيئة الدستور الغذائي، بالإضافة إلى تعزيز نهج "الصحة الواحدة" والتوعية بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات وتطبيق التفتيش القائم على المخاطر لضمان سلامة الغذاء من المزرعة إلى المائدة.

وتلعب مصر دورًا مهمًا في تعزيز منظومة سلامة الأغذية، من خلال جهود الدولة في الرقابة على الغذاء وتطبيق المعايير الدولية لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية والمصدرة للخارج. وتضطلع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمسؤولية تنظيم ومراقبة تداول الغذاء في مصر عبر مختلف المراحل، إلى جانب مشاركة مصر في المنظمات الدولية المعنية بسلامة الغذاء، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، فضلًا عن تنفيذ حملات توعية وبرامج تدريبية لتعزيز ثقافة الغذاء الآمن لدى المنتجين والمستهلكين.

كما أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على مصانع ومنشآت إنتاج الغذاء في مختلف المحافظات، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين قد تصل إلى الإغلاق أو سحب التراخيص. كما تقرر سحب عينات عشوائية من الأسواق وإعلان نتائج الفحوصات بشفافية عبر المنصات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء. وشدد الاجتماع على تعزيز التوعية الغذائية للمواطنين وربطها بآليات رقابية أكثر صرامة لضمان وصول غذاء آمن للمستهلك ، كما يجري العمل على توسيع التشريعات المنظمة لرقابة الغذاء لتشمل كافة مراحل الإنتاج والتداول بشكل أكثر دقة وصرامة.

يشار إلى أنه يمكن للجميع المشاركة في فعاليات الاحتفالية من خلال مشاركة المعلومات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإستخدام هاشتاج #سلامة_الأغذية وتنظيم فعاليات توعوية في المجتمعات المحلية و تعليم الأطفال والمجتمع حول أهمية سلامة الأغذية .


 

اليوم العالمي لسلامة الأغذية سلامة الأغذية الجمعية العامة للأمم المتحدة

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