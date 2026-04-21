تخفيف أحمال في تدريبات الزمالك بأوامر من معتمد جمال

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.



وبعدها خصص الجهاز الفني للفريق فقرة لتنفيذ بعض الجمل الخططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وقام معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض بعض الجوانب التكتيكية قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران.



ويستعد الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.



يحتل الفريق الأبيض صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 46 نقطة، في حين يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة