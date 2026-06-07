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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تباطؤ مقلق.. نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي يهبط لأدنى مستوى تاريخي في 2027

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أ ش أ

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم /الأحد/، انخفاض معدل النمو المحتمل لكوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق العام المقبل، على الرغم من زيادة الصادرات بفضل طفرة في صناعة أشباه الموصلات.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " تُظهر أحدث بيانات المنظمة أن معدل النمو المحتمل لكوريا الجنوبية سيبلغ 1.52% في عام 2027، بانخفاض حاد عن 1.66% هذا العام. وعلى أساس ربع سنوي، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو المحتمل للبلاد أكثر إلى 1.46% في الربع الأخير من العام المقبل.
ويشير معدل النمو المحتمل إلى معدل الزيادة المحتمل في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يمثل الحد الأقصى لمستوى الإنتاج الذي يمكن أن يحافظ عليه اقتصاد ما من خلال الاستخدام الأمثل للعمالة ورأس المال والموارد الأخرى دون التسبب في تضخم.
وإذا تحقق ذلك، فسيكون أول انخفاض لمعدل النمو المحتمل المقدر لكوريا الجنوبية عن 1.5% منذ أن بدأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنشر هذه البيانات.
ويشهد معدل النمو المحتمل لكوريا الجنوبية انخفاضًا مطردًا منذ أن بلغ 3.62% في عام 2012. وانخفض هذا الرقم إلى ما دون 3% لأول مرة في عام 2016، حيث بلغ 2.93%، ثم انخفض إلى ما دون 2% في العام الماضي.
وقال بارك جونج-وو، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للأوراق المالية: "يعكس هذا الانخفاض عدة عوامل تشمل شيخوخة السكان، وتقلص القوى العاملة، وتباطؤ تراكم رأس المال، وركود نمو الإنتاجية".
وتتناقض هذه التوقعات مع المؤشرات الأخيرة على تحسن الاقتصاد الكوري الجنوبي.
وفي وقت سابق، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية هذا العام إلى 2.6% من توقعاتها السابقة البالغة 1.7%.
ويبدو أن التعديل التصاعدي يعكس صادرات أقوى من المتوقع، لا سيما صادرات أشباه الموصلات، التي تمثل نحو 40% من إجمالي صادرات البلاد.
وتشير أحدث بيانات المنظمة إلى أنه في حين أن انتعاش قطاع أشباه الموصلات يعزز النمو الاقتصادي على المدى القصير، إلا أنه لم يعالج بعد العوامل الهيكلية التي تؤثر سلبًا على إمكانات النمو طويلة الأجل.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معدل النمو كوريا الجنوبية

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