تشكيل جيرونا أمام ريال بيتيس في قمة صراع المراكز الأوروبية بالدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني لفريق جيرونا التشكيل الرسمي لمواجهة ريال بيتيس، في اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني، في صراع قوي على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسط طموحات كبيرة للفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية.

تشكيل جيرونا الرسمي

جاء تشكيل جيرونا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: باولو جازانيجا

خط الدفاع: أرناؤو مارتينيز – ديفيد لوبيز – خوانبي – ميغيل جوتيريز

خط الوسط: يانخيل هيريرا – أليكس جارسيا – إيفان مارتين

خط الهجوم: فيكتور تسيهانكوف – أرتيم دوفبيك – سافيو

يدخل جيرونا اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، ويسعى لاستغلال عامل الأرض لتحقيق الفوز والتقدم نحو النصف العلوي من جدول الترتيب، خاصة في ظل نتائجه المتباينة مؤخرًا.

ويعتمد الفريق على التوازن بين الدفاع والهجوم، مع تألق عدد من عناصره الهجومية في الفترة الأخيرة.