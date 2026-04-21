تعرف على سبب إيقاف مدرب نانت الفرنسي

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة الفرنسية إيقاف البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لفريق نانت الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، لمدة 4 مباريات، بسبب سلوك غير رياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام إستاد بريست، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي يوم الأحد الماضي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتراض المدرب بشكل حاد على قرار الحكم جيوم باراديس، بعدما أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب نانت ديهماين تابيبو، وهو ما تسبب في حالة غضب كبيرة داخل الجهاز الفني.

وفي تصريحات سابقة، أبدى خليلوزيتش اعتراضه الشديد على القرارات التحكيمية، قائلاً إنه شعر بظلم كبير خلال اللقاء، مضيفًا: “عندما أرى ظلمًا كهذا لا بد لي من الرد”، كما وجه انتقادات للحكم خلال حديثه بعد المباراة.

هذه التصريحات، إلى جانب سلوك المدرب أثناء اللقاء، دفعت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي إلى توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات ضده.