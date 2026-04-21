شوبير ينعي مجدي أبو فريخه برسالة مؤثرة .. تفاصيل

نعى الإعلامي أحمد شوبير الكابتن مجدي أبو فريخة الذي توفي منذ قليل برسالة مؤثرة، نالت تأثير متابعيه.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"‏ياوجع قلبي اخويا وحبيبي مجدي ابوفريخة في ذمة الله.. البقاء والدوام والدوام لله انا لله وانا اليه راجعون ،خالص العزاء لاسرته واصدقائه واسرة كرة السلة".

ويذكر أنه قد فاز عمرو مصيلحي برئاسة الاتحاد المصري لكرة السلة بعد المنافسة مع مجدي أبو فريخة، في الانتخابات التي جرت في مقر الاتحادات الاولمبية باستاد القاهرة.

وفاز مصيلحى برئاسة اتحاد السلة بـ24 صوتا مقابل 12 صوتا لمجدي أبو فريخة، وضمت العضوية كل من محمد فتحى، طارق سعيد، محمد نبيل، محمد إيهاب محسن، أحمد الشرقاوى، مصطفى فوزى، نيرة عبد الحميد، بالإضافة إلى أيمن على.