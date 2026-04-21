موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائى كأس الكونفدرالية

حجز اتحاد العاصمة مقعده في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، عقب تعادله مع أولمبيك آسفي في مواجهة الإياب التي أُقيمت مساء الأحد، ليحسم بطاقة التأهل مستفيدًا من نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

مواجهة الزمالك في النهائي

وبهذا التأهل، يلتقي اتحاد العاصمة مع الزمالك في نهائي عربي خالص، يُعد من أبرز مواجهات النسخة الحالية، نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخهما في المنافسات القارية.

موعد مباراة نهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو 2026 في الجزائر، حيث يستضيف اتحاد العاصمة نظيره الزمالك على ملعبه ووسط جماهيره، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الحسم.

لقاء الإياب

في المقابل، تُقام مباراة الإياب يوم 16 مايو 2026 في القاهرة، على ملعب الزمالك، حيث يطمح الفريق الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم اللقب واستعادة أمجاده الإفريقية.

ويدخل الفريقان النهائي بطموحات كبيرة، إذ يسعى اتحاد العاصمة لإضافة لقب قاري جديد إلى خزائنه، بينما يأمل الزمالك في العودة لمنصات التتويج، ما ينذر بمواجهتين على صفيح ساخن في صراع التتويج بالبطولة.



