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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحضري يشيد بتألق مصطفى شوبير أمام البرازيل: حارس مصر في كأس العالم

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
إسلام مقلد

أشاد عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى المصرية، بالمستوى المميز الذي قدمه مصطفى شوبير خلال مواجهة منتخب مصر أمام منتخب البرازيل، في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب "هانتنجتون بنك فيلد" بمدينة أوهايو الأمريكية ضمن استعدادات المنتخبين لخوض كأس العالم 2026.

وقال الحضري خلال تحليله عبر قناة أون سبورت: "مصطفى شوبير عمل كل حاجة صح، تمركزه ممتاز، والبلوكات التي نفذها من مسافات قريبة كانت على أعلى مستوى، واضح أنه مذاكر المنافس جيدًا ويتمتع بهدوء أعصاب كبير".

وأضاف: "تصدى لانفرادات خطيرة من فينيسيوس جونيور ورافينيا، وأكثر ما يعجبني فيه أنه دائمًا واقف في المكان الصحيح، وتمركزه مميز جدًا".

وتابع: "شوبير هو من حافظ على نتيجة التعادل 1-1 خلال الشوط الأول، وهذا هو الحارس الذي يمنح فريقه الثقة والاطمئنان، لذلك أرى أن مصطفى شوبير هو الحارس الأساسي لمنتخب مصر في كأس العالم".

تألق لافت أمام نجوم السامبا

وقدم مصطفى شوبير واحدة من أفضل مبارياته بقميص منتخب مصر، بعدما نجح في التصدي لعدة فرص محققة أمام نجوم المنتخب البرازيلي، لينال أعلى تقييم بين لاعبي الفراعنة وفقًا لموقع "سوفا سكور" بتقييم بلغ 7.2.

لقطة خاصة مع أليسون بيكر

وشهدت المباراة لقطة لافتة بعد صافرة النهاية، حيث رصدت كاميرات قناة أون سبورت حارس ليفربول ومنتخب البرازيل أليسون بيكر وهو يتوجه إلى مصطفى شوبير داخل الممر المؤدي إلى غرف الملابس، طالبًا الحصول على قميصه عقب المباراة.

كما نشر أحمد شوبير صورة تجمع نجله مصطفى شوبير بأليسون بيكر، وعلق عليها قائلًا: "أليسون بيكر يطلب قميص مصطفى شوبير عقب مباراة مصر والبرازيل".

البرازيل تحسم المواجهة بهدفين مقابل هدف

وكان منتخب البرازيل قد حقق الفوز على منتخب مصر بنتيجة 2-1، بعدما افتتح برونو جيماريش التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة مستغلًا خطأ من مهند لاشين.

ونجح مصطفى زيكو في إدراك التعادل للفراعنة بالدقيقة 11، قبل أن يسجل إندريك هدف الفوز للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 52 مستفيدًا من خطأ دفاعي لمحمد هاني.

ورغم الخسارة، خطف مصطفى شوبير الأضواء بأدائه المميز أمام أحد أقوى منتخبات العالم، ليعزز أسهمه بقوة في سباق حراسة مرمى منتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم 2026.

عصام الحضري الحضري مصطفى شوبير منتخب البرازيل كأس العالم منتخب مصر

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