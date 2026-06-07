استشهاد صياد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بحر دير البلح

استشهد صياد فلسطيني، صباح اليوم /الأحد/، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بحر دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على قارب صيد في بحر دير البلح، ما أدى لاستشهاد الصياد محمد موسى أبو جياب.

يُذكر أن قوات البحرية الإسرائيلية تتعمد استهداف الصيادين في بحر قطاع غزة بإطلاق النار والقذائف والغاز، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم، فضلا عن تدمير مراكب الصيد والاستيلاء عليها.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، باتت عمليات الصيد في معظم مناطق بحر قطاع غزة شبه مستحيلة بفعل القيود العسكرية والاستهداف المتواصل، ما حرم آلاف الصيادين وعائلاتهم من مصدر رزقهم.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال، بعد منتصف الليلة الماضية، مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت الأكاديمي والمحلل السياسي، ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل بلال شويكي، خلال اقتحامها منزله، وتفتيشه، والاعتداء عليه بالضرب، وفقا لمصادر محلية.

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، شابا فلسطينيا (27 عاما)، من بلدة الدوحة غرب بيت لحم، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه، بحسب مصادر أمنية، التي أشارت إلى اقتحام بلدات الخضر، والعبيدية، ودار صلاح وزعترة، وقريتي أبو انجيم ووادي رحال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، بعدد من الدوريات، قرية تياسير شرق مدينة طوباس، وانتشرت في أحيائها، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وعبث بمحتوياتها، دون أن يّبلغ عن اعتقالات، بحسب مصادر محلية.

فيما جرفت قوات الاحتلال، صباح اليوم، أراضي زراعية واقتلعت أشجارا في منطقة "بطن الحلاوة" ببلدة سنجل شمال رام الله، لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون قبل نحو عامين، وفقا لمصادر محلية.

هذا فيما هاجم مستوطنون، بعد منتصف ليلة أمس، مركبات الفلسطينيين جنوب بيت لحم، حيث تجمعوا عند مفترق الطرق المؤدي إلى مستوطنة "افرات" الجاثمة عنوة على أراضي الفلسطينيين، وأغلقوا الشارع الرئيس، وهاجموا المركبات ورشقها بالحجارة، ما أثار حالة من الهلع والرعب في المكان، بحسب مصادر أمنية ومحلية.



