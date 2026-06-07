الدفاع الجوي الروسي يسقط 95 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - إن "الـ 95 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين كانت فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكالوجا وكورسك ونوفجورود وروستوف وسمولينسك، وتولا وياروسلافل وإقليم كراسنودار، ومقاطعة موسكو، وجمهورية القرم، والبحر الأسود".