أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - إن "الـ 95 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين كانت فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكالوجا وكورسك ونوفجورود وروستوف وسمولينسك، وتولا وياروسلافل وإقليم كراسنودار، ومقاطعة موسكو، وجمهورية القرم، والبحر الأسود".
الدفاع الجوي الروسي يسقط 95 مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليلة الماضية.