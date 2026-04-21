في غياب الأهلي.. الزمالك يواجه بيراميدز في صراع القمة بالدوري

تدخل مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بنسختها الحالية 2025 / 2026 مراحل الحسم حين تقام مباريات الجولة الثالثة من منافسات مجموعة التتويج التي تشارك فيها 7 فرق فقط.

وتقام بطولة المسابقة بمشاركة 21 فريقا تم توزيعها بعد خوض الدور الاول على مجموعتين، الأولى تضم أصحاب المراكز السبعة الأولى للتنافس علي التتويج باللقب وتحديد الفرق التي ستشارك ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية في النسخة المقبلة، والثانية تضم 14 فريقا تتنافس علي النجاة من الهبوط للدرجة الأدنى.

وتنتظر الكرة المصرية الأيام العشرة المقبلة، التي ربما تحسم لحد بعيد بطل النسخة الحالية، حيث تشهد صدام الكبار، فيلتقي الزمالك مع بيراميدز غدا الخميس، ثم يلعب بيراميدز مع الأهلي يوم الاثنين القادم، وبعدها الأهلي مع الزمالك في الأول من مايو المقبل.

وتقام مباريات الجولة الثالثة في غياب الاهلي، الذي جنبته القرعة خوض تلك المواجهات، فيلتقي غدا الأربعاء المصري مع إنبي، وسموحة مع سيراميكا كليوباترا، علي أن تختتم مباريات تلك الجولة بمباراة قمة المسابقة بين الزمالك وبيراميدز يوم الخميس باستاد القاهرة .

ويتصدر الزمالك ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة، رغم أنه خاض مباراة وحيدة فقط بمجموعة التتويج، يليه بيراميدز بـ44 نقطة، من مباراة واحدة أيضا، وبفارق الأهداف عن الأهلي، صاحب المركز الثالث، الذي لديه نفس الرصيد، ولكن بعد خوضه مباراتين في مجموعة التتويج.

وتقام مواجهة الزمالك وبيراميدز بتحكيم مصري، نظرا لأن الفريقين لم يطلبا حكاما أجانب .

ويدخل الزمالك تلك المباراة منتشيا بتأهله لنهائي بطولة الكونفدرالية بعد تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري، حيث ضرب موعدا مع اتحاد الجزائر.

وجاء تصدر الزمالك الترتيب، رغم أن أغلب المراقبين توقعوا ابتعاده عن المنافسة من الأساس بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، حيث يعيش الفريق الأبيض في حالة جيدة، إذ بات جميع لاعبيه جاهزين لخوض المباريات بعد تعافي عمر جابر من الإصابة وانتظامه في التدريبات الأخيرة .

ويعول معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، علي حالة الاستقرار الفني في عبور عقبة بيراميدز، خاصة أن الفوز بها سوف يقربه بنسبة كبيرة من لقب البطولة.

علي الجانب الآخر، يدرك بيراميدز أنه ليس لديه أي اختيارات سوي الفوز على أبناء القلعة البيضاء خاصة بعد تعثره في المواجهة الاخيرة بالدوري بالتعادل مع المصري البورسعيدي، بجانب وداعه بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية، ليفقد لقبه القاري الذي حصل عليه في العام الماضي.

ويدخل بيراميدز مباراة الزمالك وهو يعاني من غيابات بالجملة مثل محمود مرعي ومحمد حمدي وأخيرا مصطفي فتحي الذي خضع لعملية في الترقوة، بالإضافة للاعب الوسط الفلسطيني حامد حمدان للإيقاف مع غموض موقف محمود زلاكا والمغربي محمد الشيبي.