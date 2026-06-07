انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء بمادتي القرآن الكريم والحديث

يؤدي طلبة القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، اليوم /الأحد/، امتحانات نهاية العام، في مادتي القرآن الكريم والحديث.

وقال مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية الدكتور عادل السايس- في تصريحات - إن طلاب القسم الأدبي يؤدون اليوم الامتحانات في مادتي القرآن الكريم في الفترة الأولى لمدة ساعتين، والحديث في الفترة الثانية لمادة ساعتين أيضا.

وأضاف أن عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام يبلغ 553 طالبا وطالبة من بينهم 273 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و280 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية، موزعين على 6 لجان، منهم لجنتين بالعريش، لجنتين ببئر العبد، لجنة بالشيخ زويد، ولجنة بوسط سيناء.

وأشار السايس، إلى أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية وتهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، بما يضمن أداءهم للامتحانات في بيئة يسودها الانضباط والهدوء.

من جانبه، قال محمد عبدالعظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، إن الامتحانات تجري بواقع يوم للقسم العلمي ويوم للقسم الأدبي، حيث تستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو المقبل، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى يوم الخميس الموافق 9 يوليو المقبل.

يشار إلى أن امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء بدأت أمس السبت، حيث أدى طلاب القسم العلمي، الامتحانات في مادتي القرآن الكريم والحديث، دون شكاوى.



