ملصقات تبحث عن المرشد الإيراني مقابل 5 دولارات

أثارت بعض الملصقات المجهولة المصدر التي انتشرت في شوارع مدينة كرج الإيرانية موجة واسعة من الجدل، بعدما عرضت مكافأة مالية رمزية قدرها مليون تومان إيراني، أي نحو 5 دولارات أمريكية، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى العثور على المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي غاب عن الأنظار منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وحملت الملصقات صورة مجتبى خامنئي إلى جانب بيانات شخصية تتضمن عمره واسمه ولقبه، كما أشارت إلى أن آخر ظهور له كان داخل مقر القيادة في العاصمة طهران. وزادت الملصقات من الجدل لدى بعض المارة بعدما تضمنت شعار ما يسمى بـ"لجنة البحث عن المفقودين في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".

وفي حين اعتقد البعض في البداية أن الإعلان رسمي، لكن سرعان ما اتضح أنه يحمل طابعا ساخرا، خصوصًا مع قيمة المكافأة المحدودة التي رصدت لمن يعثر عليه.

ويأتي انتشار هذه الملصقات في ظل استمرار الغموض حول الوضع الصحي لمجتبى خامنئي واستمرار بحث المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي عن مكان وجوده، رغم تأكيدات رسمية صدرت قبل أسابيع بأنه بخير ويتلقى العلاج من إصابات طفيفة، مع وعد بظهوره أو حديثه إلى الرأي العام في الوقت المناسب.