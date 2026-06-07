وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الصناديق متعددة الأطراف في تخفيف تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أهمية دور الصناديق متعددة الأطراف في تخفيف تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة، لا سيما في دعم الدول الأكثر تضررًا.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية مع فوزي الحنيف المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم خلاله تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والصندوق العربي ومناقشة أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تنسيق الجهود العربية المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية الناتجة عن الأزمة.

وأشار الوزير إلى اعتزازه بالشراكة التاريخية التي تربط مصر بالصندوق العربي والتي تمتد لأكثر من خمسين عامًا، والتي أسهم الصندوق خلالها في تمويل مشروعات تنموية محورية في قطاعات اقتصادية عديدة مثل الزراعة والكهرباء والمياه والنقل بإجمالي تمويلات بلغت حوالي ٥.٢ مليار دولار أمريكي.

وأعرب عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها الصندوق في دعم مسيرة التنمية بمختلف الدول العربية.