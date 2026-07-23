تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و636 شاحنة و65 سيارة.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة في بيان اليوم /الخميس / ، أن حركة الواردات شملت 5 سفن و4000 طن بضائع و278 شاحنة و43 سيارة.

وأضاف البيان أن حركة الصادرات شملت 5 سفن و8000 طن بضائع و358 شاحنة و22 سيارة، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينتين "PELAGOS EXPRESS" و الحرية 2 ، بينما غادرت ثلاث سفن وهي "ALCUDIA EXPRESS "، وامل، وبريدج، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و162 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1096 راكبا بموانيها.