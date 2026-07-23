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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سلامة الغذاء بالشرقية تفتش على 74 منشأة غذائية وتضبط 106 عبوات مكملات غذائية غير مسجلة

الشرقية
الشرقية
محمد الطحاوي

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق ومدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية انه شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الشرقية، برئاسة أحمد عبد المنعم بلال مدير الفرع، حملات رقابية موسعة بالاشتراك مع مديرية التموين، استهدفت مراكز (الزقازيق – مشتول السوق – ديرب نجم – كفر صقر – منيا القمح – الإبراهيمية – أبو كبير)، وذلك للتحقق من مطابقة منتجات المكملات الغذائية المتداولة بالأسواق للاشتراطات، والتأكد من نسب الفيتامينات والمكونات، فضلًا عن التحقق من تسجيل المنتجات والمصانع المنتجة لها بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأسفرت الحملات، في يومها الأول، عن تنفيذ (١٠) حملات تفتيشية، والمرور على (٧٤) منشأة غذائية، وضبط (١٠٦) عبوة من منتجات مكملات غذائية غير المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم فحص كميات كبيرة من المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، وإعدام بعض المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء وتحسين الممارسات الصحية داخل منشآتهم، بما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية التفتيشية والرقابية الحملات التفتيشية والرقابية المنشآت الغذائية

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