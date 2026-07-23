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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دعم زواج 12 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج في قرى ومراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
محمد الطحاوي

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، أكدت جمعية الأورمان انها نجحت فى دعم زواج عدد (12) فتاة يتيمة بدعم مادى بملغ 20 ألف جنيه لكل فتاة، بالإضافة الى توزيع هدايا عينية، وذلك لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج فى إتمام زفافهن فى قرى ومراكز محافظة الشرقية وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الشرقية من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن فى بناء بيت الزوجية وإستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

واشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، فى بيان صحفى، بأنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة .

ولفت «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الشرقية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

مشيرًا الى أن الأورمان سبق  لها ونفذت عدد من خدماتها الانسانية الرائدة لخدمة أهالي قرى مراكز الشرقية المختلفة من عمليات قلب وعيون وتسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية، وعمل مشاريع تنموية بالاضافة الى توزيع مساعدات موسمية ككراتين رمضان وتوزيع لحوم وبطاطين الشتاء.

التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية جمعية الأورمان فتاة يتيمة

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