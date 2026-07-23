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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف بمساحة 715 مترا بمختلف مراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الإستعداد القصوى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أوالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة " الضرب بيد من حديد " ضد كل من يحاول إرتكاب تجاوزات بالبناء العشوائي أو مخالفة القانون.

وفي هذا الإطار، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حملاتها لرصد وإزالة في المهد لكافة التعديات المخالفة وفرض سيادة القانون ، حيث نجحت في التعامل الفوري مع عدد من مخالفات البناء والتعديات وإزالتها في المهد ففي مركز الزقازيق تم إزالة غرفتين وسور بالدبش الأبيض على مساحة ١٠٠ متراً بنطاق قرية الزنكلون التابعة للوحدة المحلية بالزنكلون.، حيث تمت الإزالة كلياً وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز.

وفي مركز بلبيس تم إزالة ٢ حالة بناء مخالف بمساحة إجمالية ١٥٠ متراً بنطاق الوحدة المحلية بغيتة: تمثلت في إزالة سور بالطوب الأحمر بطول ٥٠ متراً ،و آخرى فك و إزالة شده خشبية معده لصب  قواعد خرسانية بمساحة ١٠٠ متراً وتم إزالة غرفة بالدبش الأبيض بمساحة ١٥ متراً بنطاق  قرية انشاص الرمل التابعة للوحدة لنشاص الرمل وتم فك وإزالة شدة خشبية لسقف الدور الاول علوى بمساحة ١٠٠ متراً بنطاق  الوحدة المحلية لكفر ايوب سليمان  ،حيث تمت الإزالات كلياً وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف اللواء أ.ح أحمد شاكر رئيس المركز.

وشهد مركز منيا القمح فك وإزالة تاندة صاج مثبتة على قوائم خشبية بنطاق عزبة النقطه التابعة للوحدة  المحلية بالجديدة ، حيث تمت الإزالة كلياً، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف أشرف عامر رئيس المركز.

شدد محافظ الشرقية على إستمرار اليقظة التامة على مدار الساعة لضمان منع أي محاولات للتعدي على الأراضي أو الشروع في أعمال إنشائية، مؤكداً التعامل بكل حزم مع المخالفين لفرض هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة ومنع أي محاولات للخروج عن القانون في مهدها.

الشرقية محافظ الشرقية ورفع درجة الإستعداد للبناء المخالف

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