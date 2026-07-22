حلمي عبد الباقي: مستعد للشهادة أمام جهات التحقيق بشأن فيديو الشرقية ونقابة الموسيقيين

كشف الفنان حلمي عبد الباقي عن استعداده التام للمثول أمام الجهات المختصة والإدلاء بأقواله، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثاره الفيديو المتداول والمنسوب إلى الفنان أحمد شاكر خلال الأيام الماضية، مؤكدًا احترامه الكامل للقانون ولكل الجهات المعنية بالتحقيق.



وأوضح عبد الباقي، عبر بيان نشره على حسابه، أنه سيلبي فورًا أي استدعاء رسمي من جهات التحقيق باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة بفحص الوقائع، مشددًا على أن قول الحق واجب ديني قبل أن يكون التزامًا قانونيًا، وأنه سيدلي بشهادته في الموعد والمكان اللذين يحددهما القانون دون أي تردد.

وأشار إلى عضويته العاملة في نقابة المهن الموسيقية، لافتًا إلى صدور قرار بشطبه من جداول النقابة، مع التأكيد أن هذا القرار ما زال قيد التقاضي ولم يصدر بشأنه حكم نهائي حتى الآن، مع التزامه بعدم مناقشة الموضوع خارج الأطر القانونية.

وأكد أن الضغوط التي يتعرض لها لن تزعزع قناعاته، معتبرًا أن التمسك بالمبادئ واحترام القانون وقول الحقيقة قيمة يفخر بها أيًا كانت النتائج.

واختتم بيانه معربًا عن ثقته الكاملة في أن الحقيقة ستتكشف عبر القضاء، وأن القانون يبقى الضامن الأول لحقوق كل مواطن، مقدّمًا شكره واحترامه لكل الأطراف.