تفاصيل بطولة إفريقيا للطائرة رجال برواندا بمشاركة الأهلي وبتروجيت بعد اعتذار الزمالك

تتجه أنظار عشاق الكرة الطائرة في القارة السمراء إلى العاصمة الرواندية كيجالي، التي تستضيف منافسات بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة رجال خلال الفترة من 20 أبريل الجاري وحتى 3 مايو المقبل، بمشاركة نخبة من أقوى أندية القارة، وفي مقدمتها ممثلا مصر النادي الأهلي ونادي بتروجت.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الفني للبطولة اليوم، لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات المنافسات، وجدول المباريات، إلى جانب اعتماد القوائم النهائية للأندية المشاركة.

غياب الزمالك عن النسخة الحالية

تشهد البطولة غياب نادي الزمالك عن النسخة الحالية، بعدما قرر عدم استكمال إجراءات المشاركة، على خلفية النتائج المحلية غير المرضية هذا الموسم، وخسارة الفريق لجميع البطولات، وهو ما يُعد غيابًا مؤثرًا لأحد أبرز أندية القارة.

قائمة الأهلي.. مزيج من الخبرة والقوة

يدخل الأهلي البطولة بقائمة قوية تضم عددًا من أبرز لاعبيه، وهم: حسام يوسف، عبد الحليم عبو، محمد عسران، حمادة عثمان، محمد رمضان، عبد الرحمن سعودي، عبد الرحمن الحسيني، يوسف الصافي، زياد أسامة، حازم محمد، خوسيه ماسو، ألكساندر بوتكو، حمزة الصافي، وعمر شريف.

ويسعى الفريق الأحمر لمواصلة حضوره القاري القوي، والمنافسة على اللقب في ظل خبراته الكبيرة على مستوى البطولات الأفريقية.

بتروجت يبحث عن إثبات الذات

على الجانب الآخر، يخوض بتروجت المنافسات بطموحات كبيرة، معتمدًا على قائمة تضم: كريم فرج، محمد حماد، عمر أكرم، سيد موسى، شهاب طارق، محمد ممدوح، أحمد صابر، ألان باتريك (برازيلي)، أحمد جلال، أحمد عبد العال، محمد المهدي خاطر، أحمد عبد السلام، أحمد القطب، محمود أشرف، وأحمد عبد العال.

ويأمل الفريق في تقديم مستوى مميز وترك بصمة قوية خلال مشاركته في البطولة.

منافسة شرسة بمشاركة أندية القارة

تشهد البطولة مشاركة عدد كبير من الأندية القوية من مختلف أنحاء أفريقيا، من بينها أندية من كوت ديفوار، الكاميرون، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، المغرب، نيجيريا، رواندا، تونس، أوغندا وزيمبابوي، وهو ما يمنح المنافسات طابعًا قويًا ومفتوحًا على كافة الاحتمالات.

وتبرز أندية شرق أفريقيا بشكل خاص، في ظل تطور مستواها الفني خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الحضور المعتاد لأندية شمال أفريقيا.

طموحات مصرية نحو اللقب

يدخل الأهلي وبتروجت البطولة بطموحات كبيرة لحصد اللقب القاري، أو على الأقل التواجد في المربع الذهبي، في ظل الخبرات التي يمتلكها الفريقان، إلى جانب الرغبة في تأكيد التفوق المصري في الكرة الطائرة على مستوى الأندية.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية ومثيرة منذ الأدوار الأولى، خاصة مع تقارب المستويات بين الفرق المشاركة، وهو ما يزيد من صعوبة التوقعات بشأن هوية البطل.

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

