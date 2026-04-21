قرار حاسم في أنفيلد .. ليفربول يتمسك بـ آرني سلوت رغم التراجع

كشف تقرير صحفي، اليوم، أن المدرب الهولندي آرني سلوت يمر بفترة معقدة مع ليفربول خلال موسم 2025-2026، رغم بدايته القوية في ميرسيسايد.

وتعرض الفريق لانتكاسة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، إلى جانب تراجعه للمركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

شائعات الإقالة تتصاعد

ومع تذبذب النتائج، تصاعدت التكهنات حول مستقبل سلوت، حيث تردد اسمه بقوة ضمن قائمة المدربين المهددين بالرحيل، خاصة مع تراجع فرص الفريق في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

قرار نهائي من الإدارة

لكن بحسب شبكة سكاي سبورتس، حسمت إدارة ليفربول موقفها بشكل نهائي، وقررت الإبقاء على المدرب الهولندي للموسم المقبل، مع منحه الثقة الكاملة لقيادة الفريق خلال المرحلة القادمة.

صيف ساخن في الانتظار

في المقابل، تتجه الأنظار إلى سوق الانتقالات الصيفية، حيث يسعى النادي لتدعيم صفوفه، خاصة مع اقتراب رحيل النجم المصري محمد صلاح بنهاية الموسم، ما يفرض على الإدارة التحرك سريعًا لإيجاد بديل مناسب يعوض غيابه.