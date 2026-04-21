ليفربول يضع موهبة لايبزيج على راداره بديلا بـ محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تحركات مبكرة من جانب ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اقتراب نهاية حقبة النجم المصري محمد صلاح داخل جدران “أنفيلد”، بعد سنوات طويلة من التألق والإنجازات مع الفريق.

وبحسب ما أوردته شبكة “سكاي سبورتس”، فإن إدارة ليفربول وضعت الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي، لاعب لايبزيج، ضمن أبرز أهدافها لتعزيز الخط الهجومي، ليكون أحد الخيارات المطروحة لتعويض الغياب المحتمل لصلاح مع نهاية الموسم الجاري.

ويأتي هذا التحرك في توقيت حساس، حيث يقترب عقد محمد صلاح من نهايته، وسط تكهنات متزايدة حول إمكانية رحيله بعد تسع سنوات حافلة بالألقاب والأرقام القياسية، جعلته أحد أبرز أساطير النادي في العصر الحديث.

التقارير أشارت إلى أن ديوماندي، البالغ من العمر 19 عامًا، أصبح محط أنظار عدد من كبار الأندية الأوروبية، بفضل المستويات اللافتة التي قدمها هذا الموسم، إذ شارك في 32 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 13 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة، ما يعكس قدراته الهجومية الكبيرة رغم صغر سنه.

ولم يقتصر الاهتمام باللاعب على ليفربول فقط، إذ دخل باريس سان جيرمان أيضًا على خط المنافسة، في محاولة للظفر بخدماته، وهو ما يزيد من صعوبة الصفقة ويضع إدارة لايبزيج تحت ضغط متزايد للحفاظ على نجمها الصاعد.

وفي المقابل، يسعى النادي الألماني إلى تأمين بقاء اللاعب من خلال تجديد عقده وتحسين شروطه، خاصة أنه انضم إلى الفريق في صيف 2025 قادمًا من ليجانيس مقابل 20 مليون يورو، بعقد يمتد حتى يونيو 2030، ما يمنح لايبزيج موقفًا تفاوضيًا قويًا.

وتعكس هذه التحركات توجه ليفربول نحو ضخ دماء شابة في صفوفه، تحسبًا لمرحلة ما بعد محمد صلاح، في وقت يحرص فيه النادي على الحفاظ على قدرته التنافسية محليًا وقاريًا، عبر التعاقد مع مواهب قادرة على صناعة الفارق لسنوات قادمة.