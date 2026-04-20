نجم ليفربول يقترب من تمديد عقده.. تفاصيل

أكد المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي أنه بات "قريباً من التوصل إلى اتفاق" مع نادي ليفربول الإنجليزي بشأن تجديد عقده، مؤكداً وجود "فرصة كبيرة" لبقائه في "أنفيلد" الموسم المقبل.

وينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 26 عاماً هذا الصيف، بعد خمس سنوات من انضمامه للفريق قادماً من لايبزج الألماني مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن كوناتي تأكيده على أن مستقبله لم يكن محل شك أبداً، مشيراً إلى أنه أبلغ المدير الرياضي ريتشارد هيوز منذ بداية المفاوضات برغبته في البقاء.

وأضاف المدافع الفرنسي "هناك أشياء كثيرة قيلت، لكننا نتحدث مع النادي منذ فترة طويلة ونحن قريبون من الاتفاق".

وأوضح "أعتقد أن الجميع تمنى حدوث ذلك في أقرب وقت ممكن، لكننا نسير في طريق جيد... بكل تأكيد، هناك فرصة كبيرة لوجودي هنا الموسم المقبل، وهذا ما أردته دائماً".

وعن تأخر حسم الملف حتى شهر أبريل، قارن كوناتي وضعه بما حدث مع زميليه الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح في الموسم الماضي، معتبراً أن "هذا ربما هو الأسلوب الذي يفضله النادي".