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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لأول مرة.. حسن إش إش يكشف تفاصيل تعاونه مع هدى.. خاص

حسن أش أش
حسن أش أش
أحمد إبراهيم

كشف الملحن حسن إش إش عن أعماله الفنية المقبلة حيث من المقرر أن يقدم أغنيتين مع المطربة الشعبية هدى فى أول تعاون بينهما. 

وقال حسن أش أش فى تصريح خاص لـ صدى البلد : “أقدم من المطربة الشعبية هدى أغنيتين الأول التى يتم طرحها بعد 15 يوما بعنوان ”الحب خد وهات" وهى أغنية شعبية بروح شبابية وهو ما حرصت على تقديمه. 

وأضاف حسن أش أش : سعيد بالتعاون مع المطربة هدى من أجل تقديم أغنية شعبية شبابية بعيدا عن الأغانى الشعبية التقليدية التى تسيطر على الساحة الغنائية. 

من هو حسن إش إش؟

الموسيقار حسن إش إش، ملحن مصري، اسمه (حسن عباس محمد)، ولد في مدينة طنطا في عام 1942، وحاز على دبلوم التجارة بدأ دخول المسرح عبر مسرحية "العسكري الأخضر"، حيث طلبوه لتلحين مشهد فرح فقدم بسبب الفرح 35 لحنًا.

في عام 1986 كانت البداية الحقيقية للملحن حسن إش إش، من خلال أغنية "إيه يا راجل انت ده" للمطرب حمدى بتشان، ولتكون البداية لسلسلة طويلة من الأعمال الغنائية الشعبية التى حققت جماهيرية وقت إذاعتها لما اتسمت به من قالب درامي غير تقليدي، هذا القالب كان السر وراء انتباه كبار مخرجي المسرح المصري لألحان حسن إش إش وانطلاقة جديدة تشهدها خشبة المسرح.

الملحن حسن أش أش حسن أش أش المطربة الشعبية هدى هدى أعمال هدى أعمال حسن أش أش

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