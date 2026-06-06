محمود عبد الغفار: محيي إسماعيل زي الفل في دار كبار الفنانين

تحدث الفنان محمود عبد الغفار مدير دار رعاية كبار الفنانين عن الحالة الصحية للفنانين محيي إسماعيل ونبيل نور الدين خلال إقامتهم في الدار وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن mti" والذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود.

وقال محمود عبد الغفار: "الفنان محيي إسماعيل زي الفل وكل الفنانين الموجودين في الدار، وفيديو زيارة الفنانين ياسر جلال ومحمود حميدة لقي صدى جيدا من الجمهور والمتابعين ووسائل الإعلام".

وتابع محمود حديثه قائلا: "الفنان نبيل نور الدين زي الفل وهو في حالة تعافي، هو فعلا تعرض لحادث وأتى للدار للاستشفاء لأن لدينا مركز علاج طبيعي على أعلى مستوى، وحضر للعلاج الطبيعي وقرر الإقامة لأنه عايش بمفرده يحتاج للونس ومن يخدمه، ومن ضمن استراتيجية الدار ودور المسنين بشكل عام وهذه رسالة أوجهها للناس كلها، إنها لا تستقبل من في حالة عوز مادي أو محتاجين، فنان مثل نبيل نور الدين هو موجود لأنه في فترة استشفاء وكأنه في فندق".

دار رعاية كبار الفنانين

واختتم مدير دار رعاية كبار الفنانين حديثه وقال: "أرى بعض التعليقات التي تسئ للفنانين البعض يقول يا عيني وولادهم سايبينهم والجحود، الحقيقة الوضع غير ذلك تماما، فكرة دار المسنين الاسم سئ السمعة لذلك أطلقنا عليها دار إقامة كبار الفنانين".

يشار إلى أن آخر أعمال محيي إسماعيل السينمائية البارزة فيلم "الكنز 2: الحب والمصير" عام 2019 حيث جسد دور «الكاهن الأكبر» مع المخرج شريف عرفة، وغاب بعده عن المشاركة في الأعمال الفنية، مع ظهوره كضيف في برامج تلفزيونية.