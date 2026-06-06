تفاصيل انضمام دينا الشربيني إلى أبطال فيلم «الفيل الأزرق 3»

تعاقدت الفنانة دينا الشربيني على المشاركة فى بطولة فيلم “الفيل الأزرق 3” الذى من المقرر أن يقوم ببطولته كريم عبد العزيز ونيللى كريم.

وقد أعلن المستشار تركي آل الشيخ ليلة أمس عن بدء تصوير الفيلم ليعرض في صيف 2027، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

فيلم “الفيل الأزرق 3”

ويجسد كريم عبد العزيز في فيلم “الفيل الأزرق 3” شخصية الدكتور يحيي راشد، وهو طبيب نفسي.

وينتظر الجمهور بداية تشويقية ومثيرة للجزء الثالث مع مغامرة جديدة يقودها يحيى بعدما انتقلت إليه اللعنة في نهاية الجزء الثاني من العمل.

أبطال فيلم الفيل الازرق

فيلم الفيل الأزرق بطولة كريم عبد العزيز، وخالد الصاوي، ونيللي كريم، ولبلبة، وشيرين رضا، ومحمد ممدوح، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.