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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اتجوزت 5 مرات.. نهلة سلامة تثير الجدل بتصريحات نارية

نهلة سلامة
نهلة سلامة
سعيد فراج

أثارت الفنانة نهلة سلامة حالة من الجدل الواسع ببسبب تصريحاتها الأخيرها بعد ظهورها ببرنامج "كلام الناس"، حيث فتحت قلبها للجمهور، وكشفت عن أسرار من حياتها العاطفية والفنية. 

وتحدثت نهلة سلامة عن الفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدة أنه كان يكن لها تقديرًا كبيرًا على المستويين الفني والإنساني، وقالت إنهما كانا سيتعاونان في أعمال كثيرة لو كان لا يزال على قيد الحياة، مشيرة إلى أن شغفه بالفن كان أكبر من تفكيره في الزواج.

كما كشفت عن إعجابها الشديد بالفنان محمود حميدة، مؤكدة أنها كانت تتمنى الارتباط به، إلا أنه أخبرها وقتها بأنها بالنسبة له مثل ابنته.

ونفت نهلة سلامة وجود قصة حب جمعتها بالفنان محمد فؤاد، موضحة أن ما حدث خلال تعاونهما في فيلم أمريكا شيكا بيكا لم يتجاوز حدود الإعجاب العادي، مؤكدة أنها بطبيعتها تؤمن بالحب وتقدره.

نهلة سلامة تتزوج 5 مرات 

وعن حياتها الشخصية، أوضحت أنها خاضت خمس تجارب زواج، لكنها لم تنجح في العثور على شريك الحياة الذي تكمل معه مشوارها، لافتة إلى أنها ما زالت تتلقى عروض زواج حتى الآن ولا تمانع خوض التجربة مجددًا إذا وجدت الشخص المناسب.

واستعادت الفنانة ذكريات أول قصة حب في حياتها، كاشفة أن خطيبها الأول فاجأها بالارتباط بفتاة أخرى، الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرار الزواج بعد 48 ساعة فقط، إلا أن تلك الزيجة انتهت بعد شهرين لا أكثر.

كما تحدثت عن واحدة من أصعب المواقف التي تعرضت لها في بداياتها الفنية، بعدما تم استبعادها من بطولة فيلم الشرف أمام الفنان الراحل فاروق الفيشاوي رغم توقيعها العقد واستعدادها الكامل للدور، لتتفاجأ قبل بدء التصوير بإسناد الشخصية إلى الفنانة الراحلة جيهان فاضل.

وتطرقت نهلة سلامة أيضًا إلى علاقتها بالفنانة نبيلة عبيد، مؤكدة أن الأخيرة ما زالت تشعر بالضيق منها بسبب مشهد جمعهما في فيلم الغرقانة، موضحة أن طبيعة المشهد كانت تتطلب انفعالًا وعنفًا في الأداء، وهو ما جعل الموقف يظل عالقًا في الذاكرة حتى اليوم.

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