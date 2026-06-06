نهلة سلامة: طلبت من نجم شهير الزواج ورفض وقال لى: إنتِ قد بنتي

أثارت الفنانة نهلة سلامة حالة من الجدل بعد تصريحاتها الجريئة خلال ظهورها في برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز، حيث تحدثت بصراحة عن علاقتها بالفنان محمود حميدة، مؤكدة أنه “الكراش” الخاص بها منذ سنوات.

وقالت نهلة سلامة خلال اللقاء: «محمود حميدة ده الكراش بتاعي وبموت فيه، وعملت معاه أفلام كتير أوي»، كما كشفت أنها طلبت منه الزواج من قبل، لكنه رد عليها مازحًا: «إنتِ قد بنتي.. أنا قد أبوكي».

كما تطرقت الفنانة نهلة سلامة ، للحديث عن علاقتها بالفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدة أنه كان يحمل لها مشاعر خاصة، وكشفت أيضًا عن كواليس تعاونها مع المخرج الراحل محمد خان في فيلم مستر كاراتيه.