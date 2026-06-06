الدرندلي يكشف كواليس مباراة البرازيل وأزمة تيشيرت المنتخب بكأس العالم

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب، آخر تطورات بعثة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026، مشيرا إلى أن الأمور تسير بمنتهي الهدوء والالتزام.

واضاف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"مباراة البرازيل الودية دي تجربة والكابتن حسام حسن هيجرب فيه اللعيبة، وماتش البرازيل ملوش توقعات والمردود بتاع الماتش ده هو المهم".

وتابع خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب، أن هناك حضور جماهير كبير من جميع ولايات امريكا لمشاهدة مباراة البرازيل، لافتا إلى أن :"تيشيرت المنتخب مش عارف ايه المشكلة فيها والناس مركزه فيه واحنا مش مركزين".